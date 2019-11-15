Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последний саммит лидеров этих стран прошел в октябре 2016 г. в Берлине. В нем тогда приняли участие российский президент Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, а также французский и украинский лидеры, которые позднее покинули свои посты, – Франсуа Олланд и Петр Порошенко. В саммите, запланированном на декабрь этого года, вместо них будут участвовать соответственно Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Если саммит состоится, это будет первая очная встреча Путина с Зеленским.