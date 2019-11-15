Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже
Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца – администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.
В нем отмечается, что встреча на высшем уровне пройдет в связи с достигнутым летом прогрессом в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. Цель саммита, говорится в заявлении, – выработать новую последовательность выполнения минских соглашений.
Украина и Германия подтвердили участие своих лидеров в саммите 9 декабря, передает «РИА Новости». Российская сторона заявления этих стран пока не комментировала и участие в мероприятии не подтверждала. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову.
В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последний саммит лидеров этих стран прошел в октябре 2016 г. в Берлине. В нем тогда приняли участие российский президент Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, а также французский и украинский лидеры, которые позднее покинули свои посты, – Франсуа Олланд и Петр Порошенко. В саммите, запланированном на декабрь этого года, вместо них будут участвовать соответственно Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Если саммит состоится, это будет первая очная встреча Путина с Зеленским.
На этой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал положительную оценку отводу войск сторон на третьем согласованном участке фронта в Донбассе – в районе Петровского. «Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки «нормандского формата», – заявил он, отвечая на вопрос, согласен ли он с оценкой МИД Украины, что развод в Петровском устраняет все препятствия для саммита. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков называл отвод войск на трех участках условием проведения саммита с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.