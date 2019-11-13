Почему разведение сил в Донбассе не приблизило встречу Путина с Зеленским

Сейчас главный вопрос при подготовке саммита не в разведении сил, а в том, каким будет текст его итогового решения, считает заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин. «Для России это не должна быть просто встреча, Зеленский должен туда приехать с каким-то проектом решения. Или хотя бы со своим видением дорожной карты реализации минских соглашений и формулы Штайнмайера. И это [видение] должно хотя бы по основным показателям устраивать Россию», – поясняет эксперт. Сделать это Зеленскому сложно, так как внутри страны на него оказывается огромное давление, отмечает Гущин. Москва делает все для того, чтобы Зеленский приехал на нормандский саммит с более осязаемым документом, иначе саммит закончится принятием дорожной карты, которая не будет исполняться. Тогда в лучшем случае все закончится разведением сил по всей линии, но не политическим урегулированием, прогнозирует Гущин: «Поэтому вопрос в том, каким будет закон о статусе Донбасса, который будет принят до Нового года, что в нем будет, готов ли Киев на уступки». Кроме того, у России нет необходимости отдавать Зеленскому пальму первенства в области пиара, чтобы он мог, вернувшись, продемонстрировать, что Путин сел с ним за стол переговоров, а он не пошел на уступки, обращает внимание Гущин: «Поэтому ясно, что идут сложные согласования именно смыслового решения, которое должно определить, что будет после этого саммита».