Нетаньяху прибыл в сектор Газа для утверждения плана по захвату анклава
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа, чтобы утвердить план армии обороны страны (ЦАХАЛ) по захвату города Газа и разгрому палестинской группировки «Хамас». Об этом сообщил офис премьер-министра.
Нетаньяху также отдал приказ немедленно начать переговоры об освобождении израильских заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для еврейского государства.
21 августа Нетаньяху в интервью Sky News говорил, что война между Израилем и «Хамас» может закончиться в ближайшее время, если группировка сложит оружие и освободит заложников. Он отметил, что даже если «Хамас» согласится на сделку, Израиль все равно проведет операцию в секторе Газа, чтобы «обеспечить безопасность».
Бригадный генерал ЦАХАЛ Эффи Дефрин 20 августа заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели. Еще 20 000 повесток отправят позднее в августе. Aljazeera писала, что «в результате израильских атак и принудительного мора голодом» был убит как минимум 81 палестинец.