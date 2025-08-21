Нетаньяху прибыл в сектор Газа для утверждения плана по захвату анклава

21 августа Нетаньяху в интервью Sky News говорил, что война между Израилем и «Хамас» может закончиться в ближайшее время, если группировка сложит оружие и освободит заложников. Он отметил, что даже если «Хамас» согласится на сделку, Израиль все равно проведет операцию в секторе Газа, чтобы «обеспечить безопасность».