Истребитель США F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в Малайзии
Военный истребитель F/A-18D Hornet взорвался при попытке взлёта на взлетно-посадочной полосе аэропорта Султана Хаджи Ахмада Шаха в Куантане (штат Паханг, Малайзия). Инцидент произошел 21 августа около 21:05 по местному времени, сообщили в Королевских военно-воздушных силах Малайзии (RMAF). Об этом пишет Free Malaysia Today.
Сообщается, что оба члена экипажа – пилот и специалист по системам вооружения – успели катапультироваться и выжили.
В RMAF отметили, что принимают меры на месте происшествия и проведут расследование причин взрыва.
