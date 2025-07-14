Лондонский аэропорт Саутенд отменил все авиарейсы после крушения самолета
В аэропорту Саутенд произошла авиакатастрофа: небольшой самолет рухнул и загорелся вскоре после взлета. Инцидент произошел около 16:00 13 июля, но аэропорт остается закрытым, пишет The Guardian.
Beechcraft B200 компании Zeusch Aviation, специализирующейся на медицинских перевозках, упал практически сразу после вылета. Свидетели сообщают о мощном взрыве и столбе черного дыма. Полиция Эссекса подтвердила крушение 12-метрового воздушного судна и призвала публику избегать района происшествия.
Авиакомпания заявила, что рейс SUZ1 потерпел крушение, точное количество людей на борту и цель полета (медэвакуация или частный чартер) пока неизвестны. По данным Flightradar24, самолет направлялся в нидерландский Лелестад.
На место прибыли четыре пожарных расчета, четыре машины скорой помощи и вертолет экстренной медицины. Власти эвакуировали близлежащий гольф-клуб Rochford Hundred. Аэропорт приостановил все рейсы и перенаправил самолеты в другие аэропорты. Пассажирам, запланировавшим вылеты на понедельник, рекомендовали уточнять информацию у авиакомпаний.
Расследование причин катастрофы продолжается, аэропорт пообещал возобновить работу как можно скорее.