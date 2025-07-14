Лондонский аэропорт Саутенд отменил все авиарейсы после крушения самолета

На место прибыли четыре пожарных расчета, четыре машины скорой помощи и вертолет экстренной медицины. Власти эвакуировали близлежащий гольф-клуб Rochford Hundred. Аэропорт приостановил все рейсы и перенаправил самолеты в другие аэропорты. Пассажирам, запланировавшим вылеты на понедельник, рекомендовали уточнять информацию у авиакомпаний.