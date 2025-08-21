Госдеп США проверит более 55 млн обладателей виз на возможные нарушения
Государственный департамент США начал масштабную проверку данных более чем 55 млн иностранцев, имеющих действующие визы в страну. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ведомство.
В госдепе подчеркнули, что все обладатели американских виз проходят «постоянную проверку» для выявления возможных нарушений иммиграционных правил или обстоятельств, которые могут привести к аннулированию визы. Если выявляются признаки несоответствия требованиям, виза аннулируется. В случае, если ее владелец уже находится на территории США, это может повлечь за собой депортацию.
В частности, внимание уделяется случаям превышения срока действия визы, криминальной деятельности, угрозам общественной безопасности, связям с террористическими организациями или оказанию им поддержки.
20 августа стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа намерена проверять социальные сети мигрантов на наличие «антиамериканских идеологий» при принятии решений о выдаче виз, грин-карт и разрешений на работу.
Сотрудники ведомства будут уделять особое внимание доказательствам возможной связи заявителей с «антиамериканскими или террористическими организациями». При этом в обновленном руководстве используется норма времен Холодной войны, которая запрещала предоставлять гражданство членам коммунистических и анархистских движений.