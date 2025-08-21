Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по России

Сотрудница, имя которой не раскрывается, проработала в американской разведке более 20 лет и курировала операции и аналитические проекты ЦРУ, связанные с Россией и СССР. Она руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 г.