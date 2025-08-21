Газета
Главная / Политика /

Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по России

Президент США Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России. Об этом сообщает The Economist.

Сотрудница, имя которой не раскрывается, проработала в американской разведке более 20 лет и курировала операции и аналитические проекты ЦРУ, связанные с Россией и СССР. Она руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 г.

Сообщается, что 19 августа директор национальной разведки США Тулси Габбард аннулировала ее допуск к секретной информации. Под действие этой меры попали еще 36 действующих и бывших сотрудников разведки, которых обвинили в нарушении клятвы верности.

По данным The Economist, в отставку также отправлены другие авторы доклада – Шелби Пирсон и Вин Нгуен. Решение вызвало тревогу внутри разведывательного сообщества: бывший сотрудник ЦРУ Ларри Пфайффер отметил, что лишение допуска к секретной информации фактически означает «конец карьеры».

21 августа Габбард также объявила о масштабном сокращении штата ЦРУ на 40%. По ее словам, это позволит сэкономить около $700 млн в год, так как структура за последние два десятилетия стала «раздутой и неэффективной».

В июле новый отчет ЦРУ поставил под сомнение достоверность ключевой разведывательной оценки (ICA) о «вмешательстве» России в выборы президента США 2016 г., в ходе которых победил нынешний президент США Дональд Трамп.

Как утверждается в документе, доклад был подготовлен с многочисленными процедурными нарушениями и под влиянием политических интересов, а его выводы – предвзято сформированы под руководством глав ЦРУ Джона Бреннана, ФБР Джеймса Коми и национальной разведки Джеймса Клэппера, занимавших тогда свои должности.

