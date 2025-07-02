Доклад ЦРУ: отчет о «вмешательстве» РФ в выборы 2016 года был политизирован
Новый отчет ЦРУ поставил под сомнение достоверность ключевой разведывательной оценки (ICA) о «вмешательстве» России в выборы президента США 2016 г., в ходе которых победил нынешний президент США Дональд Трамп. Об этом пишет New York Post.
Как утверждается в документе, доклад был подготовлен с многочисленными процедурными нарушениями и под влиянием политических интересов, а его выводы – предвзято сформированы под руководством глав ЦРУ Джона Бреннана, ФБР Джеймса Коми и национальной разведки Джеймса Клэппера, занимавших тогда свои должности.
Отчет был составлен по поручению нынешнего директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и представляет собой анализ действий администрации Барака Обамы в конце 2016 г., когда за шесть недель до завершения своего срока президент поручил срочно подготовить документ о вмешательстве России. В результате, утверждает ЦРУ, итоговая оценка была составлена в условиях «хаотичного», «явно нестандартного» процесса и с «чрезмерным участием» политических руководителей.
Особую критику вызвало решение Бреннана включить в документ спорное досье экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила, несмотря на протесты экспертов по России внутри ЦРУ. В обзоре подчеркивается, что два руководителя Центра миссий по России прямо выступили против формулировки, согласно которой президент России Владимир Путин якобы «стремился помочь Трампу победить». Они предупреждали, что такие утверждения не имеют достаточного аналитического обоснования и могут запустить «очень политизированное расследование».
Сжатые сроки подготовки, менее недели на анализ и два дня на координацию с другими службами разведсообщества также вызвали обеспокоенность. В документе говорится, что утечки в СМИ, в частности в Washington Post и New York Times, еще до публикации оценки могли повлиять на аналитиков, создавая эффект «привязки» – когда выводы подгоняются под уже озвученные в публичном пространстве версии.
Джон Рэтклифф в интервью прямо обвинил руководство разведсообщества того времени в преследовании политических целей: «Это Обама, Коми, Клэппер и Бреннан решили: "Мы собираемся подставить Трампа". Они создали этот доклад, получили одобрение, засекретили его – и никто не мог это оспорить».
Именно это, по словам Рэтклиффа, стало отправной точкой расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое в итоге не выявило сговора между штабом Трампа и российскими структурами, но заняло первые два года его президентства и существенно повлияло на политическую атмосферу в стране.
В конце марта президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании всех файлов ФБР, связанных с расследованием его предполагаемых связей с Россией, которое проходило под кодовым названием Crossfire Hurricane.
Crossfire Hurricane («Перекрестный огонь урагана») – это название расследования, которое ФБР запустило в 2016 г. для изучения предполагаемых связей избирательного штаба Трампа с Россией. Сам Трамп называл эти обвинения «охотой на ведьм», организованной демократами, они также неоднократно опровергались в России как бездоказательные.