Доклад ЦРУ: отчет о «вмешательстве» РФ в выборы 2016 года был политизирован

Сжатые сроки подготовки, менее недели на анализ и два дня на координацию с другими службами разведсообщества также вызвали обеспокоенность. В документе говорится, что утечки в СМИ, в частности в Washington Post и New York Times, еще до публикации оценки могли повлиять на аналитиков, создавая эффект «привязки» – когда выводы подгоняются под уже озвученные в публичном пространстве версии.