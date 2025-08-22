Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Спецучение по видам обеспечения ВМФ началось на Балтийском флоте

Ведомости

На Балтийском флоте началось спецучение по видам обеспечения с привлечением около 1000 военнослужащих и до 100 единиц вооружения и техники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

В зоне ответственности Балтийского флота развернуты учебные точки, где военнослужащие в условиях, максимально приближенных к боевым, отрабатывают различные элементы по организации всех видов обеспечения. Плановое мероприятие проводится под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) Александра Моисеева.

Главнокомандующий ВМФ оценил действия служб флота и частей морской авиации по восстановлению аэродрома после условной атаки. На одном из этапов отрабатывалась защита от ударов беспилотников с применением средств радиоэлектронной борьбы, а также демонстрировались возможности по быстрой эвакуации авиатехники из-под удара.

Военнослужащие показали навыки по обнаружению и захвату подводных диверсантов, а также применили FPV-дроны для уничтожения безэкипажных катеров условного противника.

21 августа начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в совместных учениях ОДКБ, которые пройдут в 2025 г., будут задействованы более 5000 военнослужащих и около 1000 единиц техники. Он отмечал, что национальные контингенты уже начали переброску в районы проведения маневров. Личный состав и техника транспортируются на полигоны военно-транспортной авиацией, а также железнодорожным и автомобильным транспортом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных