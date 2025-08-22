Спецучение по видам обеспечения ВМФ началось на Балтийском флоте
В зоне ответственности Балтийского флота развернуты учебные точки, где военнослужащие в условиях, максимально приближенных к боевым, отрабатывают различные элементы по организации всех видов обеспечения. Плановое мероприятие проводится под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) Александра Моисеева.
Главнокомандующий ВМФ оценил действия служб флота и частей морской авиации по восстановлению аэродрома после условной атаки. На одном из этапов отрабатывалась защита от ударов беспилотников с применением средств радиоэлектронной борьбы, а также демонстрировались возможности по быстрой эвакуации авиатехники из-под удара.
Военнослужащие показали навыки по обнаружению и захвату подводных диверсантов, а также применили FPV-дроны для уничтожения безэкипажных катеров условного противника.
21 августа начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в совместных учениях ОДКБ, которые пройдут в 2025 г., будут задействованы более 5000 военнослужащих и около 1000 единиц техники. Он отмечал, что национальные контингенты уже начали переброску в районы проведения маневров. Личный состав и техника транспортируются на полигоны военно-транспортной авиацией, а также железнодорожным и автомобильным транспортом.