Спецучение по видам обеспечения ВМФ началось на Балтийском флоте

21 августа начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в совместных учениях ОДКБ, которые пройдут в 2025 г., будут задействованы более 5000 военнослужащих и около 1000 единиц техники. Он отмечал, что национальные контингенты уже начали переброску в районы проведения маневров. Личный состав и техника транспортируются на полигоны военно-транспортной авиацией, а также железнодорожным и автомобильным транспортом.