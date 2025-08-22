Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 54 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 54 украинских БПЛА над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 21 августа до 7:00 22 августа, сообщает Минобороны.

Больше всего БПЛА российские военные уничтожили в Брянской области – 19 единиц. Еще 11 были ликвидированы в Волгоградской области. Восемь беспилотников силы ПВО нейтрализовали в Ростовской и семь – в Воронежской. Еще по три БПЛА было нейтрализовано над территориями Белгородской и Орловской областей. Два беспилотника были сбиты в Курской области и один – в Крыму.

Минобороны сообщало, что с 20:00 по 23:00 21 августа силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников. Четыре БПЛА было сбито в Воронежской области, по два были уничтожены над Брянской и Белгородской областями.

