Силы ПВО сбили 54 украинских беспилотника над регионами России

Больше всего БПЛА российские военные уничтожили в Брянской области – 19 единиц. Еще 11 были ликвидированы в Волгоградской области. Восемь беспилотников силы ПВО нейтрализовали в Ростовской и семь – в Воронежской. Еще по три БПЛА было нейтрализовано над территориями Белгородской и Орловской областей. Два беспилотника были сбиты в Курской области и один – в Крыму.