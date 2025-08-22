Румыния выразила готовность предоставить военные базы союзникам по НАТО
Румыния готова предоставить военные базы союзникам по НАТО. Это может стать вкладом страны в обеспечение поддержки прочного мира на Украине, заявил премьер-министр Илие Боложан в эфире телеканала Antena 1.
Боложан напомнил, что Румыния не будет участвовать в возможном размещении войск на территории Украины.
«Вторым моментом в обсуждениях с нашими союзниками было то, что, учитывая членство Румынии в НАТО, наши военные базы, которые по-прежнему эксплуатируются совместно нашими силами и силами НАТО, в основном военно-воздушными силами, могут использоваться войсками НАТО, войсками США и другими союзниками», – добавил он (цитата Calea Europeana).
По словам румынского премьера, с румынских аэродромов уже проводится патрулирование воздушного пространства для мониторинга ситуации в Черном море.
В конце июля министерство внутренних дел Румынии распространило официальное предупреждение о фейковом видеоклипе, распространенном в социальных сетях. В ролике, созданном с использованием технологий искусственного интеллекта, якобы Боложан объявляет о вступлении Румынии в боевые действия на Украине в сентябре.