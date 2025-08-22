Китай готов играть конструктивную роль в решении украинского кризиса

20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади заявил, что Россия согласна на гарантии безопасности Украине с участием Китая и других стран – членов Совета Безопасности ООН.