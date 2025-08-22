Китай готов играть конструктивную роль в решении украинского кризиса
Китай готов сыграть конструктивную роль в политическом решении украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.
«Мы считаем, что все стороны должны содействовать политическому решению украинского кризиса, основанному на общем, всеобъемлющем сотрудничестве и устойчивой перспективе безопасности», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат добавила, что Китай придерживается справедливой позиции по вопросу конфликта России и Украины. По ее словам, это очевидно для всех заинтересованных сторон.
20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади заявил, что Россия согласна на гарантии безопасности Украине с участием Китая и других стран – членов Совета Безопасности ООН.
Мао Нин, комментируя встречу американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа, на следующий день сообщила, что Пекин поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине.