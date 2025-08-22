Газета
На Украине могут ввести уголовную ответственность за побег из страны

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в Раду законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно документу, попытка незаконного пересечения границы наказывается штрафом от 119 000 до 170 000 грн. (от 232 000 до 331 500 руб.) или лишением свободы на срок до трех лет. Сейчас для тех, кто пытается выйти с территории Украины, установлен только административный штраф.

В документе говорится, что ответственность предлагается и за нарушение срока пребывания вне Украины для призывников, военнообязанных и резервистов. Он наказывается штрафом от 34 000 до 51 000 грн (от 66 300 до 99 450 руб.) или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Законопроект предусматривает послабления. Если гражданин Украины вернется обратно в течение трех месяцев после пересечения границы и сообщит о нарушении, то возможно избежать уголовной ответственности. Также при возвращении в течение месяца после истечения установленного срока пребывания за границей ответственность также не применяется.

16 июля украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, согласно которому военнослужащие старше 60 лет могут продлить контракт (заключить новый) с вооруженными силами Украины (ВСУ) при желании и соответствующем состоянии здоровья.

