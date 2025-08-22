CNN: США не уточнили, как будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины

При этом ранее CNN писал, что в рамках обеспечения гарантий безопасности Украины США могут задействовать БПЛА. Указано также, что американские пилоты могут быть привлечены к разведывательным полетам над постсоветской республикой, во время которых будут делать снимки линии фронта и передвижения войск в высоком разрешении. Такой вариант источники назвали промежуточным и не предполагающим задействование истребителей США для выполнения полицейских функций.