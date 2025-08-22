CNN: США не уточнили, как будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с европейскими коллегами не уточнил, каким образом Вашингтон намерен участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после окончания конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным европейского дипломата, Рубио подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа считает необходимым, чтобы именно Европа взяла на себя ведущую роль в этом вопросе. При этом он не представил деталей о возможных шагах со стороны США.
Тем не менее сам факт переговоров придает дополнительный импульс на фоне усилий Европы сохранить сотрудничество с Вашингтоном, пишет CNN. Поскольку Трамп настаивает на заключении мирного соглашения между Киевом и Москвой, обсуждения союзников о том, как гарантировать защиту Украины, ускорились.
Источники CNN уточняют, что США рассматривают ограниченное участие в гарантиях безопасности. В частности, речь может идти о выполнении американскими пилотами задач по авиационной поддержке. При этом Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины.
Европейские дипломаты также настаивают, чтобы Вашингтон продолжал предоставлять военную разведку и вести наблюдение. По словам источников, этот вопрос поднимался напрямую и на встрече европейских лидеров с Трампом в Белом доме 18 августа. Президент, по их данным, отнесся к предложению положительно, но конкретных обязательств не дал.
При этом ранее CNN писал, что в рамках обеспечения гарантий безопасности Украины США могут задействовать БПЛА. Указано также, что американские пилоты могут быть привлечены к разведывательным полетам над постсоветской республикой, во время которых будут делать снимки линии фронта и передвижения войск в высоком разрешении. Такой вариант источники назвали промежуточным и не предполагающим задействование истребителей США для выполнения полицейских функций.