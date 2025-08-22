CNN: США могут применять БПЛА в рамках гарантий безопасности Украины

Отмечается, что 20 августа прошла встреча с участием председателя объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна, верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алекса Гринкевича и министрами обороны европейских стран. В этот же день состоялась более широкая встреча министров обороны стран НАТО под руководством председателя военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. По словам собеседника телеканала, ключевой темой была возможная поддержка с воздуха. Источник добавил, что хотя в администрации президента США Дональда Трампа есть «некоторые опасения» насчет привлечения американских пилотов к поддержке с воздуха над Украиной, «к выполнению задач по поддержке с воздуха беспилотниками относятся более благосклонно».