Политика

CNN: США могут применять БПЛА в рамках гарантий безопасности Украины

В рамках обеспечения гарантий безопасности Украины США могут задействовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что 20 августа прошла встреча с участием председателя объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна, верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алекса Гринкевича и министрами обороны европейских стран. В этот же день состоялась более широкая встреча министров обороны стран НАТО под руководством председателя военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. По словам собеседника телеканала, ключевой темой была возможная поддержка с воздуха. Источник добавил, что хотя в администрации президента США Дональда Трампа есть «некоторые опасения» насчет привлечения американских пилотов к поддержке с воздуха над Украиной, «к выполнению задач по поддержке с воздуха беспилотниками относятся более благосклонно».

Указано также, что американские пилоты могут быть привлечены к разведывательным полетам над постсоветской республикой, во время которых будут делать снимки линии фронта и передвижения войск в высоком разрешении. Такой вариант источники назвали промежуточным и не предполагающим задействование истребителей США для выполнения полицейских функций.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие 7–10 дней Киев ожидает получить «понимание архитектуры гарантий безопасности от США». За день до этого, 20 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия согласна на гарантии безопасности Украине с участием Китая и других стран – членов Совета Безопасности ООН. По его словам, Москва может обеспечивать такие гарантии на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции.

