Румыния вместо войск на Украину предоставит НАТО военные базы

Премьер-министр Румынии Илие Боложан подчеркнул, что речь идет о гарантиях безопасности и сдерживании России в рамках решений НАТО. «Румыния ясно дала понять: мы не будем отправлять солдат на Украину, но силы альянса могут использовать наши базы», – заявил он.