Румыния вместо войск на Украину предоставит НАТО военные базы
Румыния не будет направлять свои войска на территорию Украины. При этом она готова предоставить военные базы НАТО для размещения американских истребителей F-35, сообщает Agerpres.
Премьер-министр Румынии Илие Боложан подчеркнул, что речь идет о гарантиях безопасности и сдерживании России в рамках решений НАТО. «Румыния ясно дала понять: мы не будем отправлять солдат на Украину, но силы альянса могут использовать наши базы», – заявил он.
Министерство обороны Румынии вечером 21 августа подтвердило, что страна остается «надежным союзником восточного фланга НАТО и привержена поддержке Украины в тесном взаимодействии с ЕС и альянсом».
В ведомстве отметили, что румынские ВВС участвуют в миссиях по «сдерживанию и защите сил восточного крыла» НАТО и будут продолжать выполнять обязательства в соответствии с международными договорами.
21 августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша обеспечит Украине только логистическую поддержку в рамках «коалиции желающих». Он отметил, что Варшава не высылает свои войска для поддержки Киева, но создает «инфраструктурное заплечье» и поддержку союзнических войск на территории страны.