Политика

Румыния вместо войск на Украину предоставит НАТО военные базы

Румыния не будет направлять свои войска на территорию Украины. При этом она готова предоставить военные базы НАТО для размещения американских истребителей F-35, сообщает Agerpres.

Премьер-министр Румынии Илие Боложан подчеркнул, что речь идет о гарантиях безопасности и сдерживании России в рамках решений НАТО. «Румыния ясно дала понять: мы не будем отправлять солдат на Украину, но силы альянса могут использовать наши базы», – заявил он.

Министерство обороны Румынии вечером 21 августа подтвердило, что страна остается «надежным союзником восточного фланга НАТО и привержена поддержке Украины в тесном взаимодействии с ЕС и альянсом».

В ведомстве отметили, что румынские ВВС участвуют в миссиях по «сдерживанию и защите сил восточного крыла» НАТО и будут продолжать выполнять обязательства в соответствии с международными договорами.

21 августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша обеспечит Украине только логистическую поддержку в рамках «коалиции желающих». Он отметил, что Варшава не высылает свои войска для поддержки Киева, но создает «инфраструктурное заплечье» и поддержку союзнических войск на территории страны.

