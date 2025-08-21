Польша готова обеспечить Украине только логистическую поддержку

20 августа Politico писало о том, что Польша не рассматривает возможность отправки своих войск на территорию Украины. Как сообщил высокопоставленный польский чиновник, перед страной стоит стратегическая дилемма, поскольку она граничит с Россией и Белоруссией и не может допустить ослабления своих сил.



В тот же день Bloomberg сообщал, что отправить свои войска на Украину готовы примерно 10 европейских стран. Источник рассказал изданию, что европейские чиновники уже обсудили отправку британских и французских войск на Украину после заключения возможного мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала.