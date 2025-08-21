Польша готова обеспечить Украине только логистическую поддержку
Польша обеспечит Украине только логистическую поддержку в рамках «коалиции желающих», сообщает министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Он отметил, что Варшава не высылает свои войска для поддержки Киева, но создает «инфраструктурное заплечье» и поддержку союзнических войск на территории страны. «Защищаем восточный фланг НАТО», – подчеркнул Косиняк-Камыш (цитата по ТАСС).
Глава минобороны Польши сообщил, что идея об использовании гарантий НАТО для Украины – это лишь поиски «лучших решений». Главная гарантия безопасности Киева – это готовность США их обеспечить, отметил он.
20 августа Politico писало о том, что Польша не рассматривает возможность отправки своих войск на территорию Украины. Как сообщил высокопоставленный польский чиновник, перед страной стоит стратегическая дилемма, поскольку она граничит с Россией и Белоруссией и не может допустить ослабления своих сил.
В тот же день Bloomberg сообщал, что отправить свои войска на Украину готовы примерно 10 европейских стран. Источник рассказал изданию, что европейские чиновники уже обсудили отправку британских и французских войск на Украину после заключения возможного мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала.