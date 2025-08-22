Лукашенко считает Трампа понимающим и настроенным на мир
Восприятие президента США Дональда Трампа в публичном пространстве искажено особенностями перевода и фрагментарной подачей его выступлений в СМИ, из-за чего он кажется импульсивным и непоследовательным. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Нет. Это человек понимающий. Ему бы побольше таких надежных людей в команде, и польза от этого будет. Тем более, что он настроен на мир», – отметил белорусский лидер (цитата по «БелТА»).
15 августа Трамп и Лукашенко провели телефонный разговор. В ходе него они обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, в том числе Украину. Стороны договорились продолжить контакты. Тогда же белорусский лидер пригласил своего американского коллегу посетить Минск.