Лукашенко предложил начать урегулирование на Украине с воздушного перемирия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одним из первых шагов к урегулированию конфликта на Украине может стать установление воздушного перемирия и прекращение огня на линии соприкосновения.
«То есть ракеты, беспилотники не будут летать в одну сторону и другую. Это очень важно. И для России в том числе», – сказал он журналистам, комментируя разговор с президентом США Дональдом Трампом (цитата по «БелТА»).
Лукашенко отметил, что российская сторона имела возможность пойти на эскалацию, применив новое вооружение – комплекс «Орешник» – по критически важным для Киева объектам. Однако, по его словам, Москва этого не сделала, поскольку в целом ориентирована на мирное урегулирование. Он также подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин еще в начале конфликта, когда российские войска находились под Киевом, отказался от ударов по гражданской инфраструктуре и отвел войска.
21 августа белорусский лидер охарактеризовал Трампа как понимающего человека, настроенного на мир. По его словам, образ президента США в публичном пространстве искажается особенностями перевода и фрагментарной подачей его выступлений в СМИ, из-за чего он кажется импульсивным и непоследовательным.