Лукашенко предложил начать урегулирование на Украине с воздушного перемирия

Лукашенко отметил, что российская сторона имела возможность пойти на эскалацию, применив новое вооружение – комплекс «Орешник» – по критически важным для Киева объектам. Однако, по его словам, Москва этого не сделала, поскольку в целом ориентирована на мирное урегулирование. Он также подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин еще в начале конфликта, когда российские войска находились под Киевом, отказался от ударов по гражданской инфраструктуре и отвел войска.