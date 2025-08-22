Страны НАТО закупили для Украины оружие у США на $1,5 млрд за месяц
В течение последнего месяца страны Европы, входящие в НАТО, приобрели у США вооружение для Украины на сумму около $1,5 млрд. Об этом сообщил генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, прибывший с необъявленным визитом в Киев.
«Наша поддержка неизменна, в том числе в рамках нового приоритетного списка потребностей Украины, что обеспечивает поставки американского оружия на Украину за счет финансирования союзников по НАТО», – отметил Рютте (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, за указанный период закупки включали противовоздушную оборону, боеприпасы и другое оборудование. Генсек также сообщил, что последуют дополнительные поставки вооружений.
Тогда же Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. Сперва необходимо подписать мирное соглашение и усилить вооруженные силы Украины, заявил Рютте. Затем – гарантии от США и Европы.
Министр финансов Скотт Бессент заявлял в интервью Fox News, что США вернут свои деньги, вложенные в помощь Украине, после завершения там конфликта. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил о том, что больше не будет направлять деньги Киеву. В вопросе инвестиций в Украину Трамп также «проявляет большую осторожность и внимательность», сказал глава минфина США.