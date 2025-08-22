Страны НАТО закупили для Украины оружие у США на $1,5 млрд за месяц

Министр финансов Скотт Бессент заявлял в интервью Fox News, что США вернут свои деньги, вложенные в помощь Украине, после завершения там конфликта. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил о том, что больше не будет направлять деньги Киеву. В вопросе инвестиций в Украину Трамп также «проявляет большую осторожность и внимательность», сказал глава минфина США.