Бессент: США вернут свои деньги после завершения конфликта на Украине

Киев и Вашингтон 30 апреля также подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. В основу соглашения легли пять ключевых принципов, писал в своем Telegram-канале бывший тогда украинским премьер-министром Денис Шмыгаль. В их числе «равноправие», «сохранение контроля» и «новые инвестиции». Он уточнил, что фонд создается «на основе 50/50» и обе стороны будут иметь равное право голоса.