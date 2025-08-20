Газета
Главная / Политика /

Бессент: США вернут свои деньги после завершения конфликта на Украине

Ведомости

США вернут свои деньги, вложенные в помощь Украине, после завершения там конфликта, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News.

«Мы создали экономическое партнерство, которое, как только конфликт завершится, может принести значительную выгоду американским налогоплательщикам. Мы сможем вернуть свои вложения. Если Украина добьется успеха, – выиграем и мы. Но для того чтобы это партнерство заработало в полную силу, конфликт должен закончиться», – сказал Бессент.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил о том, что больше не будет направлять деньги Киеву. В вопросе инвестиций в Украину Трамп также «проявляет большую осторожность и внимательность», сказал глава минфина США.

В качестве примера такого вложения Бессент назвал продажу оружия европейцам, которые перепродают его Украине. «Президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – подчеркнул министр.

Киев и Вашингтон 30 апреля также подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. В основу соглашения легли пять ключевых принципов, писал в своем Telegram-канале бывший тогда украинским премьер-министром Денис Шмыгаль. В их числе «равноправие», «сохранение контроля» и «новые инвестиции». Он уточнил, что фонд создается «на основе 50/50» и обе стороны будут иметь равное право голоса.

