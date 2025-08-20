Газета
Политика

Бессент рассказал о наценке в 10% при продаже американского оружия Европе

Ведомости

США продают оружие европейским странам для поставок Украине с наценкой в 10%, что показывает «бдительность» американского лидера Дональда Трампа в этом вопросе, отметил в интервью Fox News глава Минфина США Скотт Бессент.

«Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – подчеркнул министр.

Это был его ответ на вопрос, будут ли в случае достижения соглашения налогоплательщики США оплачивать прикрытие с воздуха, которое, возможно, обеспечат американские военные для европейских стран на Украине.

19 августа госсекретарь США Марко Рубио вновь заявил, что США больше не предоставляют оружие Украине напрямую, как и не оказывают финансовую помощь. Страна продает свое вооружение европейским странам, которые оплачивают его через НАТО и далее поставляют на Украину. Об этой сделке Трамп объявил еще 14 июля, анонсировав в том числе поставки 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot за счет средств Европы.

