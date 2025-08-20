Бессент рассказал о наценке в 10% при продаже американского оружия Европе

19 августа госсекретарь США Марко Рубио вновь заявил, что США больше не предоставляют оружие Украине напрямую, как и не оказывают финансовую помощь. Страна продает свое вооружение европейским странам, которые оплачивают его через НАТО и далее поставляют на Украину. Об этой сделке Трамп объявил еще 14 июля, анонсировав в том числе поставки 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot за счет средств Европы.