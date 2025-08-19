Рубио: США больше не передают оружие Украине
Вашингтон больше не поставляет оружие Киеву, а продает его. Платят за это европейские страны через НАТО, рассказал госсекретарь США Марко Рубио телеканалу Fox News.
«Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги», – подчеркнул он.
18 августа президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома украинского лидера Владимира Зеленского. После оба лидера приняли участие в совместной встрече с союзниками Украины. Среди них были канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.
Позже Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам без предварительного требования о перемирии. По его словам, выдвижение требования о прекращении огня перед двусторонней встречей якобы даст России повод обвинить Украину в срыве переговоров.
14 июля Трамп сообщил, что Украина получит вооружение от США, а оплату за него полностью обеспечат европейские государства.