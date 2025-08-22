МИД РФ выразил солидарность с народом Колумбии в связи с терактом
Россия выразила солидарность с правительством и народом Колумбии в связи с произошедшими 21 августа террористическими атаками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Считаем терроризм одной из самых серьезных угроз современности и призываем всех отказаться от подобных методов борьбы», – говорится в ее комментарии. Она добавила, что Россия выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Захарова подчеркнула, что РФ под эгидой Совбеза ООН продолжит оказывать содействие мирному процессу в Колумбии в интересах скорейшего завершения внутреннего конфликта.
21 августа в муниципалитете Амальфи в Колумбии боевики при помощи дрона сбили полицейский вертолет. В результате атаки погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, еще четверо получили ранения, сообщал глава полиции Карлос Триана в соцсети X. Вертолет перевозил полицейских для уничтожения посевов листьев коки. На борту также находились сотрудники, которым предстояло уничтожить полторы тонны изъятого кокаина.
Ответственность за атаку, по предварительным данным, несет так называемый «36-й фронт EMC» – вооруженная группировка, действующая в регионе.
В тот же день в городе Кали произошел теракт у авиабазы. Согласно последним данным, число погибших в результате взрыва грузовика достигло 6 человек, 75 человек пострадали, рассказали в соцсети Х секретариата здравоохранения города.