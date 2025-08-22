Украина получила от ЕС 4 млрд евро на восстановление
Украина получила от Европейского союза (ЕС) финансирование в размере 4 млрд евро по двум программам, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко. Ее слова передает украинское издание «Страна».
1 млрд евро выделено в рамках программы ERA Loans, профинансированной за счет замороженных российских активов. Еще 3,05 млрд евро поступили в рамках Ukraine Facility для восстановления инфраструктуры и интеграции страны.
Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что в течение последнего месяца страны Европы, входящие в НАТО, приобрели у США вооружение для Украины на сумму около $1,5 млрд. По его словам, за указанный период закупки включали противовоздушную оборону, боеприпасы и другое оборудование. Генсек также сообщил, что последуют дополнительные поставки вооружений.
Министр финансов Украины 18 августа заявлял, что Украине необходимо около $45 млрд внешнего финансирования, однако эта потребность до сих пор не закрыта. По его словам, указанная сумма включает как покрытие дефицита бюджета, так и обслуживание внешнего долга. Украина ведет переговоры с ключевыми международными партнерами и рассчитывает на «приемлемый вариант» поддержки. Марченко также отметил, что в расчетах министерства финансов предусматривается сценарий продления вооруженного конфликта на 2026 г.