Украина получила от ЕС 4 млрд евро на восстановление

Министр финансов Украины 18 августа заявлял, что Украине необходимо около $45 млрд внешнего финансирования, однако эта потребность до сих пор не закрыта. По его словам, указанная сумма включает как покрытие дефицита бюджета, так и обслуживание внешнего долга. Украина ведет переговоры с ключевыми международными партнерами и рассчитывает на «приемлемый вариант» поддержки. Марченко также отметил, что в расчетах министерства финансов предусматривается сценарий продления вооруженного конфликта на 2026 г.