Вице-премьер Азербайджана заявил о готовности к развитию сотрудничества с Москвой

Азербайджан готов к развитию и углублению экономического сотрудничества с Россией по всем направлениям, заявил вице-премьер республики Шахин Мустафаев в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами в Астрахани. Его слова приводит «Интерфакс».