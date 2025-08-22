Вице-премьер Азербайджана заявил о готовности к развитию сотрудничества с Москвой
Азербайджан готов к развитию и углублению экономического сотрудничества с Россией по всем направлениям, заявил вице-премьер республики Шахин Мустафаев в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами в Астрахани. Его слова приводит «Интерфакс».
В начале своего выступления он заверил, что Азербайджан придает важное значение взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.
Председателем российской части комиссии выступает вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он заявил, что Россия и Азербайджан наметили ориентиры для совместной работы. Он подчеркнул важность развития транспортной связанности, а также сотрудничество в сфере энергетики.
«Российско-азербайджанские отношения носят взаимовыгодный характер», – заявил Оверчук (цитата по ТАСС).
22 августа президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Он пожелал ей крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.