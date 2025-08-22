Трамп заявил о нежелании присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Трамп заявил о нежелании присутствовать на встрече Путина и ЗеленскогоОн также намерен оценить возможность их совместной работы над урегулированием конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет выяснить, удастся ли президенту России Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому наладить совместную работу над заключением мирного соглашения. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.
«Мы посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус немного. Они не слишком ладят по понятным причинам», — сказал Трамп.
Американский президент также отметил, что он предпочел бы воздержаться от участия в возможной встрече Путина и Зеленского по урегулированию конфликта на Украине.
«Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать. Я бы хотел, чтобы они сами встретились и посмотрели, что у них получится», — сказал он.
22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью NBC, что Путин готов встретиться с Зеленским, если у встречи будет конкретная президентская повестка, которая пока не готова.
Он также добавил, что Россия согласилась на проявление гибкости по нескольким вопросам, поднятым Трампом в ходе встречи с Путиным на Аляске.
21 августа Лавров сказал, что о встрече Путина с Зеленским можно говорить лишь при условии предварительной проработки всех вопросов, требующих обсуждения на высшем уровне. Глава МИДа добавил, что «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.
Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Киев не проявляет интереса к устойчивому урегулированию конфликта. В качестве примера он привел заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который, рассуждая о гарантиях безопасности, говорил о необходимости санкционного давления на Россию и разрушения ее экономики.