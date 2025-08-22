Газета
Главная / Политика /

Reuters: Россия напечатает для Сирии новые деноминированные банкноты

Ведомости

Россия выпустит для Сирии новые банкноты с уменьшенным номиналом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, сирийские власти планируют провести деноминацию, убрав два нуля из номинала национальной валюты. Выпуском купюр займется российская компания «Гознак». Сообщается, что соглашение было достигнуто во время визита сирийской делегации в Москву в конце июля.

Представители пяти сирийских коммерческих банков рассказали Reuters, что в течение 12 месяцев будет действовать переходный период, когда в обращении одновременно будут находиться и старые, и новые купюры. Этот период завершится 8 декабря 2026 г.

В 2012 г., «Гознак» уже печатал для Сирии банкноты. Тогда посол Сирии в России Рияд Хаддад подтверждал сотрудничество и отмечал, что Москва оказывает Дамаску поддержку.

