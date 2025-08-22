Газета
МИД РФ назвал абсурдными обвинения Запада в подрыве урегулирования на Украине

Спекуляции западных СМИ о том, что Россия якобы подрывает процесс урегулирования украинского конфликта, не имеют под собой оснований. Позиция Москвы последовательна и полностью соответствует ранее озвученным президентом РФ Владимиром Путиным принципам, заявили в МИД РФ в Telegram-канале.

Поводом для обвинений стали публикации Bloomberg, The Wall Street Journal и ряда других изданий от 21 августа, в которых утверждалось, что глава МИД России Сергей Лавров «подрывает российско-американские договоренности на высшем уровне на Аляске».

В ведомстве напомнили, что еще 15 августа Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул необходимость устранения первопричин кризиса, учета законных озабоченностей России и обеспечения справедливого баланса в сфере безопасности. «Президент подтвердил готовность России работать над обеспечением безопасности Украины. Эта линия остается неизменной», – отметили в МИД.

В МИД напомнили, что именно президент России определяет внешнеполитический курс страны, а министерство реализует его. «Поэтому говорить о каком-то «подрыве» чего-либо со стороны министерства попросту несерьезно», – заключили в ведомстве.

16 августа Белый дом опроверг сообщения СМИ о провале переговоров Путина и президента США Дональда Трампа.

