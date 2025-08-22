МИД РФ назвал абсурдными обвинения Запада в подрыве урегулирования на Украине

В ведомстве напомнили, что еще 15 августа Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул необходимость устранения первопричин кризиса, учета законных озабоченностей России и обеспечения справедливого баланса в сфере безопасности. «Президент подтвердил готовность России работать над обеспечением безопасности Украины. Эта линия остается неизменной», – отметили в МИД.