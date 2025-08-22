Путин возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта
Президент России Владимир Путин в Сарове почтил память Юлия Харитона – одного из создателей советского атомного проекта и первого научного руководителя ядерного центра. Об этом сообщили в Кремле.
На опубликованной записи видно, что глава государства, возлагая цветы, опустился на одно колено перед бюстом ученого.
22 августа Путин прибыл с визитом в закрытый город Саров Нижегородской области, где расположен Всероссийский НИИ экспериментальной физики – Российский федеральный ядерный центр.
В этом году отмечается 80-летие российской атомной отрасли. В рамках поездки ожидается, что президент встретится с сотрудниками предприятий ядерного комплекса.
В 2023 г., Путин поручал подготовить предложения по организации рейсов с аэродрома «Миус» для ученых и паломников, а также предусмотреть в 2024–2026 гг. дополнительные федеральные средства на развитие научно-образовательной инфраструктуры филиала МГУ в Сарове. Кроме того, правительству и «Росатому» было поручено рассмотреть вопрос о создании не менее семи новых уникальных лабораторий Национального центра физики и математики.
Юлий Харитон (1904–1996) – советский физик и физикохимик, главный конструктор атомной бомбы в СССР, трижды Герой Социалистического Труда. Окончил Политехнический институт и Кембридж, руководил созданием ядерного оружия, включая «царь-бомбу». Его научные разработки обеспечили создание ядерного щита страны.