Трамп заявил, что Путин на фото с Аляски получился лучше него
Президент США Дональд Трамп показал журналистам фотографию с российским лидером Владимиром Путиным, сделанную во время американо-российского саммита на Аляске. Демонстрация снимка состоялась в ходе его специального обращения, на котором он объявил дату и место жеребьевки ЧМ-2026 по футболу. Трансляцию вел Белый дом.
Американский лидер отметил, что Путин на фотографии вышел хорошо, а сам он – «нормально».
Трамп также заявил, что визит российского президента на чемпионат мира по футболу в 2026 г. будет зависеть от развития событий в течение ближайших недель.
«Но мне показалось, что это хорошая фотография», – пояснил Трамп.
Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 г. в США, Канаде и Мексике. Сборная России в турнире участия не примет: решение об отстранении ее клубов и сборных от международных соревнований, принятое ФИФА и УЕФА в феврале 2022 г., продолжает действовать. Российская сборная может проводить до 10 товарищеских матчей в год и участвовать в коммерческих турнирах. В Российском футбольном союзе рассчитывают на возвращение к чемпионату мира в 2030 г. и разрабатывают стратегию восстановления конкурентоспособности команды.