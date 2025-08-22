Трамп заявил, что Путин на фото с Аляски получился лучше него

Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 г. в США, Канаде и Мексике. Сборная России в турнире участия не примет: решение об отстранении ее клубов и сборных от международных соревнований, принятое ФИФА и УЕФА в феврале 2022 г., продолжает действовать. Российская сборная может проводить до 10 товарищеских матчей в год и участвовать в коммерческих турнирах. В Российском футбольном союзе рассчитывают на возвращение к чемпионату мира в 2030 г. и разрабатывают стратегию восстановления конкурентоспособности команды.