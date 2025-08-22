Путин: в РФ уже собраны квантовые компьютеры с огромными возможностями
В России уже созданы квантовые компьютеры с огромными вычислительными возможностями. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли в Сарове. Трансляцию ведет Кремль.
22 августа глава государства прибыл в закрытый город Нижегородской области, где расположен Всероссийский НИИ экспериментальной физики – Российский федеральный ядерный центр.
В ходе визита Путин также почтил память Юлия Харитона – одного из создателей советского атомного проекта и первого научного руководителя ядерного центра. Президент возложил цветы к памятнику ученому и опустился на одно колено перед его бюстом.