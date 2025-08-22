Путин рассказал о подвиге основателей отечественной атомной отрасли
Основатели отечественной атомной отрасли совершили подвиг, поскольку они работали с риском для жизни ради укрепления Родины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками атомной отрасли в Сарове.
«Настоящий подвиг во имя Родины совершили ученые, рабочие и инженеры-ядерщики. Те, кто шел в неизвестное, рискуя жизнью, здоровьем, собирал первые ядерные заряды», — сказал глава российского государства.
Путин добавил, что в послевоенные годы вся страна вела колоссальную работу, и в итоге ей удалось добиться глобального ядерного паритета.
«Обеспечение глобального ядерного паритета стало настоящей победой всего нашего народа», — подчеркнул президент, поздравив сотрудников с 80-летием отечественной атомной отрасли, который в стране отметили 20 августа.
22 августа Путин прибыл в Саров Нижегородской области, на территорию Всероссийского НИИ экспериментальной физики, известного как Российский федеральный ядерный центр. Там он встретился с сотрудниками госкорпорации «Росатом» и возложил цветы к памятнику Юлию Харитону — одному из создателей советского атомного проекта.