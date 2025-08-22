Путин назвал «Росатом» авангардом создания и внедрения передовых технологий
По его словам, корпорация занимает лидирующие позиции в создании и развитии крупных инфраструктурных проектов, в том числе Северного морского пути, который должен стать частью трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.
22 августа глава государства прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где расположен Всероссийский НИИ экспериментальной физики – Российский федеральный ядерный центр.
Во время визита президент осмотрел выставку, посвященную развитию научно-образовательной инфраструктуры в городах особого значения. Ему представили макеты высокотехнологичных центров в Сарове, Снежинске, Лесном, Железногорске и Обнинске.
Также Путин возложил цветы к памятнику Юлию Харитону – первому научному руководителю ядерного центра и одному из авторов советского атомного проекта.