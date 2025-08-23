Газета
Главная / Политика /

РФ запросила срочное заседание СБ ООН по «Северным потокам»

По словам Полянского, это необходимо для привлечения внимания к расследованию
Ведомости

Россия инициировала срочный созыв заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 г. Встреча назначена на 23:00 мск 26 августа.

Как сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, цель – привлечь внимание к затягиванию немецкого расследования и его недостаточной прозрачности для Совета Безопасности.

Запрос был направлен российской стороной в связи с поступившими данными о задержании подозреваемого в организации подрывов, пояснил дипломат.

Что известно о задержанном в Италии подозреваемом в подрыве «Северных потоков»

Политика / Международные отношения

21 августа в Италии в провинции Римини был задержан украинец Сергей К. по подозрению в организации диверсии на газопроводах «Северный поток». Ранее он служил в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном ВСУ. Предположительно, он возглавлял группу, состоящую из двух военных и четырех гражданских водолазов, тайно нанятых специальным украинским подразделением для установки взрывных устройств на газопроводах.

26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (который так и не был запущен) из-за взрывов в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, но к расследованию Москву не допустили.

