КНДР обвинила Южную Корею в провокации на границе
КНДР обвинила Южную Корею в «опасной провокации» в ходе недавнего инцидента на границе двух стран. Заявление прозвучало на фоне ежегодных совместных американо-южнокорейских военных учений, пишет Bloomberg.
Согласно заявлению северокорейского командования, распространенному государственным агентством ЦТАК, южнокорейские солдаты произвели более десяти предупредительных выстрелов в сторону военных КНДР, занимавшихся установкой пограничного заграждения. Генерал-лейтенант Корейской народной армии Ко Ён Чхоль назвал эти действия заранее спланированной провокацией, направленной на развязывание конфликта.
Со своей стороны, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил факт предупредительных выстрелов 19 августа. Инцидент произошел после кратковременного нарушения демилитаризованной зоны северокорейскими военными, которые вскоре отошли на исходные позиции.
31 июля Южная Корея разрешила своим гражданам контактировать с северокорейцами без ограничений, но сообщая об этом заранее. Требование сообщать о контактах сохраняется, потому что формально Северная и Южная Кореи остаются в состоянии войны. Сейчас действует только перемирие, подписанное по окончании Корейской войны в 1953 г.