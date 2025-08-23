Газета
Главная / Политика /

Посла Италии вызвали в МИД Франции после предложения послать Макрона на Украину

Посла Италии Эмануэлу Д’Алессандро вызвали в министерство иностранных дел Франции на фоне критики итальянских властей в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, пишут Radio France и France Inter со ссылкой на источники.

Посла Италии вызвали 21 августа после «неприемлемых» высказываний вице-премьера Маттео Сальвини. По данным источников, тот в последние дни допускал резкие высказывания в адрес Макрона, в основном в связи с его позицией по Украине. В частности, 20 августа Сальвини во время своего выступления раскритиковал французского президента за поддержку идеи отправки войск на Украину.

«Итальянские солдаты на Украине? Абсолютно нет. Если Эммануэль Макрон этого хочет, пусть идет сам. Надевай каску, бери винтовку и отправляйся в Украину сам», – сказал вице-премьер.

По словам дипломатического источника France Inter, послу Италии напомнили, что эти высказывания «противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям» между двумя странами, а также подрывают «недавние двусторонние события, которые выявили прочное сближение позиций двух стран, особенно в вопросе непоколебимой поддержки Украины».

В августе премьер-министр Италии Джорджа Мелони на онлайн-встрече «коалиции желающих» выступила против предложения Макрона направить на Украину европейский военный контингент. Вместо этого Мелони предложила альтернативный вариант: расширить действие 5-й статьи Устава НАТО на Украину, чтобы страна получила гарантии безопасности, даже не являясь его членом.

