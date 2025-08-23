Посла Италии вызвали в МИД Франции после предложения послать Макрона на Украину

Посла Италии вызвали 21 августа после «неприемлемых» высказываний вице-премьера Маттео Сальвини. По данным источников, тот в последние дни допускал резкие высказывания в адрес Макрона, в основном в связи с его позицией по Украине. В частности, 20 августа Сальвини во время своего выступления раскритиковал французского президента за поддержку идеи отправки войск на Украину.