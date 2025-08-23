ВСУ сообщили о гибели пилота истребителя МиГ-29

В результате крушения ночью 23 августа погиб пилот Сергей Бондарь 1979 г. р. Отмечается, что катастрофа произошла после после выполнения боевого задания при заходе на посадку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, говорится в сообщении.