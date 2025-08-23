ВСУ сообщили о гибели пилота истребителя МиГ-29
Украинский истребитель МиГ-29 потерпел крушение при заходе на посадку, погиб пилот, сообщает Telegram-канал генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ).
В результате крушения ночью 23 августа погиб пилот Сергей Бондарь 1979 г. р. Отмечается, что катастрофа произошла после после выполнения боевого задания при заходе на посадку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, говорится в сообщении.
В конце июня воздушные силы ВСУ потеряли самолет F-16 во время отражения воздушной атаки, сообщалось о гибели летчика подполковника Максима Устименко. По данным воздушных сил, самолет получил повреждения и начал терять высоту. Летчик сумел отвести судно от населенного пункта, но катапультироваться не успел.