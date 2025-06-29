ВСУ сообщили о потере F-16 и гибели пилота

В августе 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что республике передали первую партию истребителей F-16. В марте этого года он сообщил о поступлении нескольких F-16 от западных партнеров. Украинские ВС с тех пор несколько раз подтверждали потерю самолетов.