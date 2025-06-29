ВСУ сообщили о потере F-16 и гибели пилота
Воздушные силы ВСУ ночью потеряли самолет F-16 во время отражения воздушной атаки, летчик погиб, сообщается в Telegram-канале ВС ВСУ.
Там уточнили, что в ночь на 29 июня авиация отразила массированный удар по Украине, в том числе работали самолеты F-16.
«На самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 г. рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей», – говорится в сообщении.
По данным воздушных сил, самолет получил повреждения и начал терять высоту. Летчик сумел отвести судно от населенного пункта, но катапультироваться не успел, добавили в ВС.
В августе 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что республике передали первую партию истребителей F-16. В марте этого года он сообщил о поступлении нескольких F-16 от западных партнеров. Украинские ВС с тех пор несколько раз подтверждали потерю самолетов.