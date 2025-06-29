Газета
Телеграм
Главная / Политика /

ВСУ сообщили о потере F-16 и гибели пилота

Ведомости

Воздушные силы ВСУ ночью потеряли самолет F-16 во время отражения воздушной атаки, летчик погиб, сообщается в Telegram-канале ВС ВСУ.

Там уточнили, что в ночь на 29 июня авиация отразила массированный удар по Украине, в том числе работали самолеты F-16.

«На самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 г. рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей», – говорится в сообщении.

По данным воздушных сил, самолет получил повреждения и начал терять высоту. Летчик сумел отвести судно от населенного пункта, но катапультироваться не успел, добавили в ВС.

В августе 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что республике передали первую партию истребителей F-16. В марте этого года он сообщил о поступлении нескольких F-16 от западных партнеров. Украинские ВС с тех пор несколько раз подтверждали потерю самолетов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных