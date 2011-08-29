Самолет F-16 был потерян Киевом
Украина потеряла самолет F-16 – связь с бортом была утрачена около 3:30 16 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушных сил вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).
Уточняется, что истребитель выполнял задачи «по отражению воздушного нападения противника». На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет в сторону от населенного пункта и катапультировался, его нашли и эвакуировали.
«Для объективного выяснения всех обстоятельств предназначена комиссия, которая уже приступила к работе», – отмечено в сообщении.
12 апреля ВС ВСУ сообщали, что пилот самолета F-16 Павел Иванов погиб при выполнении боевого задания.
В августе 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что республике передали первую партию истребителей F-16. The Economist писал, что речь о 10 самолетах. 20 марта 2025 г. Зеленский сообщил о поступлении нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров.
3 апреля верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи говорил, что ведется подготовка к отправке на Украину дополнительных F-16.