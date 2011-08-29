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Самолет F-16 был потерян Киевом

Ведомости

Украина потеряла самолет F-16 – связь с бортом была утрачена около 3:30 16 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушных сил вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).

Уточняется, что истребитель выполнял задачи «по отражению воздушного нападения противника». На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет в сторону от населенного пункта и катапультировался, его нашли и эвакуировали.

«Для объективного выяснения всех обстоятельств предназначена комиссия, которая уже приступила к работе», – отмечено в сообщении.

12 апреля ВС ВСУ сообщали, что пилот самолета F-16 Павел Иванов погиб при выполнении боевого задания.

В августе 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что республике передали первую партию истребителей F-16. The Economist писал, что речь о 10 самолетах. 20 марта 2025 г. Зеленский сообщил о поступлении нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров.

3 апреля верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи говорил, что ведется подготовка к отправке на Украину дополнительных F-16.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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