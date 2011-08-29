В августе 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что республике передали первую партию истребителей F-16. The Economist писал, что речь о 10 самолетах. 20 марта 2025 г. Зеленский сообщил о поступлении нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров.