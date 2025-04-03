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НАТО отправит на Украину дополнительные истребители F-16

Ведомости

На Украину готовятся к отправке дополнительные истребители-бомбардировщики F-16, сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Генерал подтвердил, что часть F-16 уже находится на территории Украины и активно используется. «Самолеты в строю, и они летают каждый день», – отметил он (цитата по ТАСС).

Каволи уточнил, что ни один из переданных истребителей не поступил из США – их поставляют европейские союзники, в первую очередь Нидерланды и Дания.

По его словам, обучение украинских пилотов проходит в разных странах, включая Румынию, Нидерланды и США. Все летчики являются гражданами Украины. Кроме того, как сообщил генерал, подготовка новых пилотов продолжается и вскоре их число увеличится.

Глава Европейского командования ВС США также добавил, что украинские военные продолжают использовать американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский на брифинге сообщил о поступлении в страну нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. Он не стал приводить другие детали и называть количество прибывших истребителей.

21 февраля стало известно, что передача Украине бельгийских истребителей F-16 отложилась минимум на год из-за задержек с поставками из США самолетов F-35.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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