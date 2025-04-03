НАТО отправит на Украину дополнительные истребители F-16
На Украину готовятся к отправке дополнительные истребители-бомбардировщики F-16, сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Генерал подтвердил, что часть F-16 уже находится на территории Украины и активно используется. «Самолеты в строю, и они летают каждый день», – отметил он (цитата по ТАСС).
Каволи уточнил, что ни один из переданных истребителей не поступил из США – их поставляют европейские союзники, в первую очередь Нидерланды и Дания.
По его словам, обучение украинских пилотов проходит в разных странах, включая Румынию, Нидерланды и США. Все летчики являются гражданами Украины. Кроме того, как сообщил генерал, подготовка новых пилотов продолжается и вскоре их число увеличится.
Глава Европейского командования ВС США также добавил, что украинские военные продолжают использовать американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский на брифинге сообщил о поступлении в страну нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. Он не стал приводить другие детали и называть количество прибывших истребителей.
21 февраля стало известно, что передача Украине бельгийских истребителей F-16 отложилась минимум на год из-за задержек с поставками из США самолетов F-35.