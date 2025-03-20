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Зеленский сообщил о получении дополнительных истребителей F-16

Ведомости

На Украину поступили еще несколько американских истребителей F-16 от западных партнеров. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе онлайн-брифинга.

«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость», – уточнил Зеленский (цитата по ТАСС).

Президент Украины не стал приводить другие детали и называть число прибывших истребителей.

11 марта представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что истребители F-16, которые западные страны передали Киеву, уступают российским Су-35. По его словам, F-16 недостаточно новые, чтобы соревноваться с Су-35 в воздушном пространстве один на один. Для борьбы с ними украинские военнослужащие применяют комплексный подход с использованием наземных систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы, воздушных радаров, бортовых радиолокационных станций самолетов и средств поражения – ракет класса «воздух – воздух».

Во время саммита стран G7, прошедшего в Хиросиме в мае 2023 г., было принято решение о поставке Украине истребителей F-16 американского производства. Тогда сообщалось, что в течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия планируют направить Киеву в общей сложности 85 таких самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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