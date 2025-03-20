Зеленский сообщил о получении дополнительных истребителей F-16
На Украину поступили еще несколько американских истребителей F-16 от западных партнеров. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе онлайн-брифинга.
«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость», – уточнил Зеленский (цитата по ТАСС).
Президент Украины не стал приводить другие детали и называть число прибывших истребителей.
11 марта представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что истребители F-16, которые западные страны передали Киеву, уступают российским Су-35. По его словам, F-16 недостаточно новые, чтобы соревноваться с Су-35 в воздушном пространстве один на один. Для борьбы с ними украинские военнослужащие применяют комплексный подход с использованием наземных систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы, воздушных радаров, бортовых радиолокационных станций самолетов и средств поражения – ракет класса «воздух – воздух».
Во время саммита стран G7, прошедшего в Хиросиме в мае 2023 г., было принято решение о поставке Украине истребителей F-16 американского производства. Тогда сообщалось, что в течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия планируют направить Киеву в общей сложности 85 таких самолетов.