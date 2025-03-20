Зеленский сообщил о получении дополнительных истребителей F-16

11 марта представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что истребители F-16, которые западные страны передали Киеву, уступают российским Су-35. По его словам, F-16 недостаточно новые, чтобы соревноваться с Су-35 в воздушном пространстве один на один. Для борьбы с ними украинские военнослужащие применяют комплексный подход с использованием наземных систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы, воздушных радаров, бортовых радиолокационных станций самолетов и средств поражения – ракет класса «воздух – воздух».