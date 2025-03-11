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СМИ: ВСУ признали превосходство российских истребителей над американскими

Ведомости

Истребители F-16, переданные Украине странами Запада, уступают российским Су-35, заявил представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат украинскому изданию «Новости.Live».

Игнат рассказал, что F-16 недостаточно новые, чтобы соревноваться с российскими Су-35 в воздушном пространстве один на один. Для борьбы с ним украинским военным приходится использовать комплексный подход с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), воздушных радаров, бортовых радиолокационных станций (РЛС) самолетов и средств поражения – ракет класса «воздух – воздух».

В ходе саммита стран G7, который прошел в Хиросиме в мае 2023 г., было принято решение о поставке Украине истребителей F-16 американского производства. Тогда сообщалось, что в течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия планируют передать Киеву в общей сложности 85 таких самолетов.

21 февраля Бельгия отложила поставку истребителей F-16 Украине на год из-за задержек с поставками из США самолетов F-35.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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