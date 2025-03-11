СМИ: ВСУ признали превосходство российских истребителей над американскими

В ходе саммита стран G7, который прошел в Хиросиме в мае 2023 г., было принято решение о поставке Украине истребителей F-16 американского производства. Тогда сообщалось, что в течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия планируют передать Киеву в общей сложности 85 таких самолетов.