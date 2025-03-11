СМИ: ВСУ признали превосходство российских истребителей над американскими
Истребители F-16, переданные Украине странами Запада, уступают российским Су-35, заявил представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат украинскому изданию «Новости.Live».
Игнат рассказал, что F-16 недостаточно новые, чтобы соревноваться с российскими Су-35 в воздушном пространстве один на один. Для борьбы с ним украинским военным приходится использовать комплексный подход с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), воздушных радаров, бортовых радиолокационных станций (РЛС) самолетов и средств поражения – ракет класса «воздух – воздух».
В ходе саммита стран G7, который прошел в Хиросиме в мае 2023 г., было принято решение о поставке Украине истребителей F-16 американского производства. Тогда сообщалось, что в течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия планируют передать Киеву в общей сложности 85 таких самолетов.
21 февраля Бельгия отложила поставку истребителей F-16 Украине на год из-за задержек с поставками из США самолетов F-35.