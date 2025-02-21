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Бельгия отложила поставку истребителей F-16 Украине на год

Ведомости

Передача Украине бельгийских истребителей F-16 откладывается минимум на год из-за задержек с поставками из США самолетов F-35, рассказал начальник генштаба ВС Бельгии Фредерик Вансина в интервью газете Le Soir.

Генерал добавил, что на полную операционную готовность в бельгийских ВВС американские F-35 должны выйти в 2027 г.

В июле 2024 г. Бельгия не разрешила Украине использовать истребители F-16 за пределами страны. «Наши текущие ограничения – использовать наши F-16 над территорией Украины», – сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

31 января стало известно, что Нидерланды окажут содействие в подготовке 26 украинских военнослужащих для обслуживания истребителей F-16.

20 февраля глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что США остановили продажу своего оружия Украине. Он отметил, что компании ждут решения от американских властей на поставку оружия «хотя бы за деньги».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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