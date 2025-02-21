Бельгия отложила поставку истребителей F-16 Украине на год
Передача Украине бельгийских истребителей F-16 откладывается минимум на год из-за задержек с поставками из США самолетов F-35, рассказал начальник генштаба ВС Бельгии Фредерик Вансина в интервью газете Le Soir.
Генерал добавил, что на полную операционную готовность в бельгийских ВВС американские F-35 должны выйти в 2027 г.
В июле 2024 г. Бельгия не разрешила Украине использовать истребители F-16 за пределами страны. «Наши текущие ограничения – использовать наши F-16 над территорией Украины», – сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.
31 января стало известно, что Нидерланды окажут содействие в подготовке 26 украинских военнослужащих для обслуживания истребителей F-16.
20 февраля глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что США остановили продажу своего оружия Украине. Он отметил, что компании ждут решения от американских властей на поставку оружия «хотя бы за деньги».