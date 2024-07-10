Бельгия запретила Украине использовать свои истребители F-16 за пределами страны
Бельгия не разрешила Украине использовать истребители F-16 за пределами страны. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр Де Кроо на саммите НАТО в Вашингтоне.
«Наши текущие ограничения – использовать наши F-16 над территорией Украины», – сказал Де Кроо (цитата по ТАСС).
Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля объявил, что власти Дании и Нидерландов в настоящий момент направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся в небе над Украиной этим летом.
30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Он подчеркнул, что поставка ВСУ истребителей не повлияет на ситуацию на Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.