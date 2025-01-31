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Нидерланды посодействуют подготовке 26 украинских военных для обслуживания F-16

Ведомости

Нидерланды окажут содействие в подготовке 26 украинских военнослужащих для обслуживания истребителей F-16. Об этом сообщается на сайте минобороны страны.

Об этом решении объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в ходе встречи в Гааге со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Нидерланды сами выступили с инициативой по содействию обучению наземного персонала по обслуживанию истребителей. Обучение украинцев будет организовано на авиабазе и продлится до конца апреля 2025 г.

Ранее Нидерланды уже объявили о поставке 24 истребителей F-16 на Украину. 4 августа 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию F-16, и поблагодарил за помощь в предоставлении самолетов Данию, Нидерланды, США и других партнеров.

В мае 2023 г. на саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 производства США. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия планируют передать Украине в общей сложности 85 истребителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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