Нидерланды посодействуют подготовке 26 украинских военных для обслуживания F-16
Нидерланды окажут содействие в подготовке 26 украинских военнослужащих для обслуживания истребителей F-16. Об этом сообщается на сайте минобороны страны.
Об этом решении объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в ходе встречи в Гааге со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Нидерланды сами выступили с инициативой по содействию обучению наземного персонала по обслуживанию истребителей. Обучение украинцев будет организовано на авиабазе и продлится до конца апреля 2025 г.
Ранее Нидерланды уже объявили о поставке 24 истребителей F-16 на Украину. 4 августа 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию F-16, и поблагодарил за помощь в предоставлении самолетов Данию, Нидерланды, США и других партнеров.
В мае 2023 г. на саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 производства США. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия планируют передать Украине в общей сложности 85 истребителей.