Нидерланды посодействуют подготовке 26 украинских военных для обслуживания F-16

Об этом решении объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в ходе встречи в Гааге со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Нидерланды сами выступили с инициативой по содействию обучению наземного персонала по обслуживанию истребителей. Обучение украинцев будет организовано на авиабазе и продлится до конца апреля 2025 г.