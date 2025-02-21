В Раде вновь заявили о приостановке поставок оружия США после опровержения
США остановили поставки части военной помощи Украине, подтверждает депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
«США заморозили продажу оружия Украине. Вчерашнее заявление Романа Костенко – абсолютно правдивое. Мне это подтверждают американские компании», – сообщил Гончаренко.
20 февраля глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что США остановили продажу своего оружия Украине. Он отметил, что компании ждут решения от американских властей на поставку оружия «хотя бы за деньги».
Позднее депутат Рады Александра Устинова опровергла заявление Костенко. Она утверждает, что Соединенные Штаты не останавливали продажу оружия Украине. Гончаренко обвинил Устинову в недостоверности ее информации.
20 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Россия имеет огромное преимущество перед Украиной, которое сохранится вне зависимости от помощи Запада. При этом он подчеркивал, что помощь Украине в настоящее время поступает.