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В Раде вновь заявили о приостановке поставок оружия США после опровержения

Ведомости

США остановили поставки части военной помощи Украине, подтверждает депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«США заморозили продажу оружия Украине. Вчерашнее заявление Романа Костенко – абсолютно правдивое. Мне это подтверждают американские компании», – сообщил Гончаренко.

20 февраля глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что США остановили продажу своего оружия Украине. Он отметил, что компании ждут решения от американских властей на поставку оружия «хотя бы за деньги».

Позднее депутат Рады Александра Устинова опровергла заявление Костенко. Она утверждает, что Соединенные Штаты не останавливали продажу оружия Украине. Гончаренко обвинил Устинову в недостоверности ее информации.

20 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Россия имеет огромное преимущество перед Украиной, которое сохранится вне зависимости от помощи Запада. При этом он подчеркивал, что помощь Украине в настоящее время поступает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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