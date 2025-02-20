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В Раде заявили о приостановке продаж американского оружия Украине

Ведомости

США приостановили продажу своего оружия Украине, заявил глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко. Его слова передает украинское издание «Страна».

«По моей информации, оружие, которое шло на продажу, – поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет», – сказал Костенко. Он отметил, что компании ждут решения от американских властей на поставку оружия «хотя бы за деньги».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что Россия имеет огромное преимущество перед Украиной, которое сохранится вне зависимости от помощи Запада. При этом он подчеркивал, что помощь на Украине в настоящее время поступает.

17 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер выразил готовность своей страны отправить военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта после прекращения огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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