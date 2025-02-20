В Раде заявили о приостановке продаж американского оружия Украине

«По моей информации, оружие, которое шло на продажу, – поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет», – сказал Костенко. Он отметил, что компании ждут решения от американских властей на поставку оружия «хотя бы за деньги».