В Раде заявили о приостановке продаж американского оружия Украине
США приостановили продажу своего оружия Украине, заявил глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко. Его слова передает украинское издание «Страна».
«По моей информации, оружие, которое шло на продажу, – поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет», – сказал Костенко. Он отметил, что компании ждут решения от американских властей на поставку оружия «хотя бы за деньги».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что Россия имеет огромное преимущество перед Украиной, которое сохранится вне зависимости от помощи Запада. При этом он подчеркивал, что помощь на Украине в настоящее время поступает.
17 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер выразил готовность своей страны отправить военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта после прекращения огня.