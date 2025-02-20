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Вэнс сообщил о военном превосходстве России над Украиной

Ведомости

Россия обладает численным преимуществом в живой силе и вооружении над вооруженными силами Украины (ВСУ), оно сохранится вне зависимости от новых пакетов военной помощи. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«У россиян огромное численное преимущество в живой силе и вооружении на Украине, и это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов помощи Запада», – написал он в X.

Вэнс считает, что конфликт продолжает оказывать «давление на инструменты американского государственного управления, от военных запасов до санкций». Вашингтон считает продолжение боев негативным для России, Украины и Европы, но «самое главное, это плохо для Соединенных Штатов».

«Учитывая вышеизложенные факты, мы должны стремиться к миру и мы должны стремиться к этому сейчас», – констатировал он.

14 февраля Вэнс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о своей готовности приехать в Москву для проведения переговоров относительно российско-украинского конфликта. Он также заявил, что уверен в том, что США смогут договориться о завершении военных действий на Украине.

Новая администрация президента США Дональда Трампа выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине. Bloomberg писал, что Трамп ополчился на президента Украины Владимира Зеленского и оставил ему «мало вариантов»: либо продолжать конфликт без помощи США, либо согласиться на любую сделку, о которой договорятся президент РФ Владимир Путин и Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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