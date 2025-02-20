Вэнс сообщил о военном превосходстве России над Украиной

14 февраля Вэнс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о своей готовности приехать в Москву для проведения переговоров относительно российско-украинского конфликта. Он также заявил, что уверен в том, что США смогут договориться о завершении военных действий на Украине.