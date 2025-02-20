Вэнс сообщил о военном превосходстве России над Украиной
Россия обладает численным преимуществом в живой силе и вооружении над вооруженными силами Украины (ВСУ), оно сохранится вне зависимости от новых пакетов военной помощи. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«У россиян огромное численное преимущество в живой силе и вооружении на Украине, и это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов помощи Запада», – написал он в X.
Вэнс считает, что конфликт продолжает оказывать «давление на инструменты американского государственного управления, от военных запасов до санкций». Вашингтон считает продолжение боев негативным для России, Украины и Европы, но «самое главное, это плохо для Соединенных Штатов».
«Учитывая вышеизложенные факты, мы должны стремиться к миру и мы должны стремиться к этому сейчас», – констатировал он.
14 февраля Вэнс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о своей готовности приехать в Москву для проведения переговоров относительно российско-украинского конфликта. Он также заявил, что уверен в том, что США смогут договориться о завершении военных действий на Украине.
Новая администрация президента США Дональда Трампа выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине. Bloomberg писал, что Трамп ополчился на президента Украины Владимира Зеленского и оставил ему «мало вариантов»: либо продолжать конфликт без помощи США, либо согласиться на любую сделку, о которой договорятся президент РФ Владимир Путин и Трамп.