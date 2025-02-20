Bloomberg: Трамп не оставил Зеленскому альтернатив в украинском конфликте
Президент США Дональд Трамп ополчился на президента Украины Владимира Зеленского и оставил ему «мало вариантов». К такому выводу пришли в агентстве Bloomberg.
По мнению издания, Зеленский долгое время старался балансировать между стремлением включить страну в любые дискуссии о перемирии и обещаниями Трампа быстро прекратить конфликт. Но сейчас, после заявлений Трампа о том, что Зеленский «диктатор», находиться на границе стало сложнее.
Bloomberg отмечает, что для Украины остается два варианта: либо продолжать конфликт без помощи США, либо согласиться на любую сделку, о которой договорятся президент РФ Владимир Путин и Трамп.
19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Он также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США.