Bloomberg: Трамп не оставил Зеленскому альтернатив в украинском конфликте

19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Он также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США.